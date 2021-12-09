В Днепре на Европейской площади столкнулись два автобуса с пассажирами. Водитель одного из автобусов, по неизвестным причинам, не затормозил вовремя и допустил столкновение с другим автобусом.

Об этом сообщает Telegram-канал " Труха.Днепр".

Инцидент произошел на остановке общественного транспорта вечером 8 декабря. По предварительным данным, водитель первого автобуса, высадив пассажиров, уже начал отъезжать от остановки. Другой же водитель начал ускоряться и не выдержав безопасную дистанцию. врезался в автобус.

К счастью, никто из пассажиров не пострадал. У одного из автобусов разбито заднее стекло и бензобак. Момент ДТП был зафиксирован камерой видеонаблюдения Ситуационного центра Днепра. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

7 декабря в Черниговской области произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие: маршрутный микроавтобус с пассажирами столкнулся грузовиком. В результате аварии 13 человек погибли, еще 6 получили серьезные повреждения. По предварительной версии, водитель грузовика нарушил правила дорожного движения.

Напомним, что произошло страшное ДТП, столкнулись две иномарки.

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