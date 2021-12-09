За подделку COVID-сертификатов житель Кривого Рога проведет за решеткой более двух лет.
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В ноябре этого года полиция задержала 45-летнего жителя Кривого Рога, в тот самый момент, когда он продавал поддельный COVID-сертификат одному из местных жителей. Как удалось выяснить, мужчина приобрел самодельные лекарственные печати и больницы, а также необходимые бланки. Затем в собственном гараже обустроил производство поддельных COVID-сертификатов, а реализовывал их через интернет.
Решением районного суда Кривого Рога он был признан виновным в подделке документов. Согласно действующему законодательству мужчина проведет за решеткой 25 месяцев.
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В Верховной Раде сейчас находится законопроект, согласно которому усиливается ответственность и наказание за подделку COVID-сертификатов. Если депутаты проголосуют за него, то штраф за использование поддельных документов о вакцинации будет от 17 тыс. до 34 тыс. гривен. Медицинским работникам, за внесение в государственную электронную систему фейковые данные о прививках, грозит штраф от 34 тысяч до 368 тысяч гривен или до двух лет заключения. Кроме того, им будет запрещено занимать соответствующие должности на срок от одно до трех лет. Медикам, продающим поддельные COVID-сертификаты, придется уплатить штраф от 85 тысяч и 170 тысяч гривен или лишение свободы до трех лет.
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