На прошлой неделе в Кривом Роге группа молодчиков устроили драку и повредили один из городских трамваев.

За информацией "Первого городского", вечером 4 декабря трое молодых людей вызывающе вели себя в трамвае. За что им один из пассажиров, пожилой мужчина, сделал замечание. Молодчики бросились на него, завязалась драка. На очередной остановке пожилой пассажир начал выходить, а один из парней пнул его ногой в спину. Другие пассажиры вступились за пенсионера. Поэтому спор вновь переместился в салон.

Трамвай поехал дальше, а на остановке остался один из троицы. И это ему крайне не понравилось. Поэтому он вырвал зеркало бокового вида и разбил им лобовое стекло. Пассажиры трамвая вызвали полицию. Но к приезду патрульных злоумышленникам удалось скрыться. Пожилой мужчина был доставлен в больницу

А уже на этой неделе прессслужба Криворожского районного управления полиции сообщила, что трое дебоширов уже задержаны. Ими оказались совершеннолетние местные жители. По их действиям открыто уголовное производство по статье 296 Уголовного кодекса Украины. Санкции по этой статье предусматривают лишение свободы сроком до четырех лет.

Сейчас правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.

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