В детский эндоскопический центр Днепра на днях был доставлен трехлетний ребенок, проглотивший батарейку.
Об этом на Facebook-странице медучреждения
По информации врачи, опасный предмет находился в организме ребенка почти полтора часа. В центре маленькому пациенту были проведены дополнительные обследования. После чего с помощью эндоскопа батарейка была удалена из пищевода ребенка. Однако во время дополнительных обследований были обнаружены дефекты слизистой. Поэтому маленький пациент продолжает находиться под наблюдением врачей.
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Врачи в очередной раз напоминают, что даже при подозрении на то, что ребенок проглотил батарейку, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Ведь когда батарейка попадает в желудок, его кислая среда, начинает разгерметизироваться. А после чего ее содержимое начинает контактировать со слизистой. Вследствие чего ткани желудка разрушаюсь. Ребенок получаю химический ожог внутри организма. Это приводит к серьезным проблемам со здоровьем и даже смерти.
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