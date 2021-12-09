В Днепре даже зимой размножаются комары. И дело тут не в изменении климата.

Об этом сообщает Telegram-канал " Труха. Днепр".

Причина более банальна. В затопленном подвале одной из многоэтажек насекомые размножаются в геометрической прогрессии. Жители жалуются, что даже зимой от них не спастись. При чем комаров можно встретить как на первом, так и на последнем этаже. Они сотнями сидят в углах и на стенах.

Пока неизвестно, обращались ли местные жители со своей проблемой к представителям городского совета. И если да, то что им ответили.

В Днепре местные жители похоже перестали надеяться на помощь чиновников. Так, во дворах они начали собственноручно "ремонтировать" асфальт. Правда, довольно необычным способом. Так, во дворе по улице Краснопольской большие ямы, в которых после каждого дождя собиралась вода, замаскировали... коврами. Кто стал автором такого ремонта - неизвестно, как и то, сколько времени прослужит странное покрытие. В то же время в одном из дворов по проспекту Калнышевского, расстеленную ранее ковровую дорожку уже практически не отличить от асфальтного покрытия.

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