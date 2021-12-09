Среди всех причин смерти жителей Днепропетровской области коронавирус занимает третье место.

Такие данные обнародовало главное областное управление статистики, передает Depo.Днепр.

В этом году смерть от коронавируса и его последствий в тройке основных причин. Всего с января по октябрь 2021 года в области умерло 43,5 тысячи жителей. На первом месте болезни системы кровообращения, в основном ишемическая болезнь. От них умерло почти 28,5 тыс. жителей области. От онкологических болезней за отчетный период умерло более пяти тысяч человек. Почти три тысячи жизней унес коронавирус и его последствия.

Также более двух тысяч жителей Днепропетровщины умерли от так называемых внешних причин. К ним относятся дорожно-транспортные происшествия, несчастные случаи, самоубийство, отравление алкоголем и тому подобное.

На пятом месте - болезни органов пищеварения. От них за отчетный период умерло почти две тысячи человек. Болезни органов дыхания, в том числе и грипп и пневмонии, унесли жизни более одной тысячи жителей области. От туберкулеза поперло 224 человека.

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