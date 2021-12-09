В Днепре продолжают минировать здания. Сегодня, 9 декабря, спасателям сообщили, что заминированы сразу два учебных заведения.

Как передает "Днепр оперативный" из школ №№21 и 23 оперативно были эвакуированы ученики и персонал. На места возможных минирований выехали криминалисты, взрывотехники, спасатели и медики.

После тщательного осмотра всех помещений учебных заведений никаких взрывоопасных предметов найдено не было. Поэтому сообщение о минировании оказалось ложным.

За последнюю неделю по Днепру прокатилась волна "минирований". Вчера утром было сообщено о минировании школы №130, а потом еще трех школ - №№35, 111 и 33. Причем о последних минировании было сообщено телефонными звонками, которые приняли спасатели один за другим в течение нескольких минут. Помещение и прилегающая территория всех учебных заведений был тщательно проверена. Взрывчатка не найдена.

А уже вечером, около 17 часов, вновь поступило сообщение о минировании. На этот раз - ТРЦ "Мост-Сити". А меньше за полчаса - о минировании ТРЦ "Passage". И снова были проверены помещения и прилегающая территория обоих ТРЦ. И снова взрывчатки найдено не было.

Правоохранители подчеркивают, что за ложные сообщения о минировании различных объектов можно получить вполне реальные тюремные сроки.

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