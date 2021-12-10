Вечером 9 декабря на проспекте Ивана Мазепы в Днепре произошло тройное ДТП.

Об этом сообщает "Информатор".

По словам свидетелей, авария произошла из-за того что дорогу по пешеходному переходу перебегала девушка. Водитель первого автомобиля - Lada - резко затормозил, чтобы пропустить пешехода. А вот водитель грузовика DAF этого сделать не смог. Грузовик въехал в Lada. Последняя от удара въехала на трамвайный путь, где ее ударил проезжающий трамвай.

К счастью, несмотря на серьезность аварии, пострадавших нет. У Lada разбиты передние фары, оторван бампер, помят капот. Есть и другие повреждения. В результате аварии было приостановлено движение трамваев в обе стороны.

Прибывшие на место происшествия правоохранители выясняли все аспекты тройного ДТП.

8 декабря на Европейской площади столкнулись два маршрутных автобуса, в которых находились пассажиры. В автобус, стоявший на остановке и только планировавший трогаться, въехал другой. Что побудило водителя второго автобуса не тормозить, а продолжать движение - неизвестно. В этом ДТП никто из пассажиров и водителей автобусов не пострадал. Сам момент аварии был зафиксирован камерой видеонаблюдения.

Напомним, что произошло страшное ДТП, столкнулись две иномарки.

Также Politeka писала, что на трассе Киев-Чоп разбилась семья, в живых осталась лишь мать.