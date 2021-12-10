Сразу на двух пригородных маршрутах выросла стоимость проезда. По некоторым направлениям - больше чем на девять гривен.

Об этом сообщает Телеканал D1.

Подорожание состоялось 4 декабря. Теперь для того, чтобы добраться до Новоселовки придется уплатить 28 гривен. Проезд до Песчанки стоит еще больше - 34 гривны. Для того, чтобы выехать из мелиоративного в Днепр сейчас необходимо оплатить 33 гривны. Ранее цветков стоил 25 гривен. При этом обратная дорога получится еще дороже. Вместо 28 гривен необходимо уплатить 37 гривен. Такая разница через кассовый сбор.

По словам водителей, работающих на этих маршрутах, такое повышение цены нельзя назвать спонтанным. Ведь долгое время стоимость проезда оставалась неизменной. при этом на других маршрутах он менялся.

Однако с ними не согласны местные жители, для которых такое повышение существенный удар по кошельку. Причем чаще всего люди жалуются не столько на само подорожание, а ни ненадлежащее состояние автобусов и маршруток. То есть не соответствие цены и качества. Ведь меняются только цена, а на маршруты по-прежнему выходят старые и грязные маршрутки.

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