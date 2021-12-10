Жуткое кровавое развлечение устроил себе на днях в Днепре местный житель.

Об этом сообщает 24tv.Днепр.

В начале этой недели в одном из дворов Шевченковского района города 34-летний житель нападал на прохожих с ножом. Сначала он напал на 38-летнего мужчину - ему было нанесено несколько ударов руками и ногами в живот. По сообщению медиков удар был настолько сильным, что врачам пришлось удалить селезенку.

После этого, похоже, мужчина только вошел в раж. Поэтому вскоре он набросился сразу на двух человек, проходивших мимо него. Ножевые ранения получили 25-летний и 61-летний мужчины. Пострадавшие были направлены в местную больницу. Затем дебошир бросился с ножом на 45-летнего мужчину. Он получил от нападавшего несколько ножевых ранений в спину. Ему также понадобилась помощь медиков. Врачи диагностировали у него колото-резаное ранение грудной клетки.

Полицейские задержали нападавшего, у которого после обыска был найден нож. Было открыто уголовное производство сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Среди них совершено покушение на умышленное убийство и умышленное тяжкое телесное повреждение. В случае доказательства вины, мужчине грозит заключение до 15 лет.

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