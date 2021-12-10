Дерзкий угон дорогого автомобиля произошел 8 декабря возле одного из ТРЦ в Днепре.

Об этом сообщает Telegram-канал "Днепр оперативный".

Как стало известно, около полуночи неизвестный мужчина подошел к Lexus RX 350, который был припаркован в одном из дворов на улице Гавриленко. Сел в машину и подъехал к ТРЦ "Славутич". Там на парковке он сменил автомобильные номера, сел за руль и скрылся в неизвестном направлении. Немного погодя выяснилось, что не был не владелец автомобиля.

Теперь полиция разыскивает автомобиль Lexus RX 350 с номерными знаками АЕ 7776 НО.

Еще одно дерзкое похищение произошло в Киеве в конце ноября. Там 19-летний местный житель решил продать собственный автомобиль "Форд". Для этого он выложил соответствующее объявление в Интернете. Немного погодя к нему обратился вероятный покупатель и договорился о личной встрече. А вот во время пробной поездки "покупатель" достал оружие. Угрожая пистолетом он завладел машиной и скрылся с места происшествия. Пострадавшему не осталось более ничего, как обратиться за помощью в правоохранительные органы.

Полицейские задержали угонщика и нашли автомобиль, который тот оставил из-за неисправного технического состояния.

Напомним, в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника: "косые глаза и...".