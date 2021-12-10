В одном из дворов в Днепре, во время маневрирования, грузовик разрушил часть теплотрассы, из-за чего близлежащие дома остались без отопления.

Об этом сообщает Telegram-канал "Днепр оперативный".

Свидетелям удалось заснять момент ДТП. Как видно из кадров, грузовик сначала протаранил и разрушил теплотрассу. При чем именно в этот момент от авто отвалилась деталь. А после этого, двигаясь назад автомобиль повредил балкон дома и киоск. Горячая вода сразу начала заливать двор, а в четырех домах исчезло отопление. Кроме того, как сообщили в местной полиции, после детального осмотра места ДТП, были замечены поврежденные ступени дома и кондиционер.

Полицейские оперативно задержали водителя. Во время первичного осмотра признаков алкогольного опьянения обнаружено не было. Однако на вопрос, что стало причиной ДТП, водитель сообщил, что спешил за зарядкой для телефона. Поэтому правоохранители заподозрили у него наркотическое опьянение. На водителя составлен протокол о правонарушении, а также изъяты водительские права.

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