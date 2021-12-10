В Днепре на проспекте Яворницкого автобус сбил женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

Момент ДТП был зафиксирован камерой Ситуационного центра Днепра, сообщает "Днепр Оперативный".

Как видно из видео, автобус следовал своим привычным маршрутом. Возле торгового центра "Нагорка" неожиданно на проезжую часть выбежала женщина. Водитель не успел затормозить и сбил пешехода. От удара женщину отбросило назад. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Пострадавшая скончалась на месте ДТП еще до приезда врачей скорой помощи. Медикам осталось только констатировать ее смерть.

На место ДТП приехали сотрудники правоохранительных органов. Они должны выяснить все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Из-за данного дорожно-транспортного происшествия движение автомобилей затруднено. А движение трамваев вообще остановлено.

Сегодня водитель грузовика во время неудачного маневрирования лишил жителей нескольких домов тепла в Днепре. Он повредил теплотрассу, балкон дома и киоск. Правоохранители подозревают у него наркотическое опьянение.

Напомним, что грузовик протаранил автобус с украинцами, сразу 10 жертв.

Как сообщала Politeka, в Киеве сразу три машины превратились в груду металла.

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