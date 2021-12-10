В меню детских дошкольных и учебных заведений уменьшится количество соли и сахара. А вот потреблять овощи и фрукты дети будут больше.
О новом меню, которое будет внедрено уже с 1 января 2022 года рассказала представитель рабочей группы по его разработке Ольга Лях,
Согласно разработанным нормам, детское меню будет более сбалансированным и соответствовать сезону. В пищи, которая будет готовиться для детей младше 4-х лет, вообще не будут использовать сахар. В то же время отказываться от соли будут по-разному. В детских садах с 1 января начнут действовать ограничения сразу. А в школьных столовых уменьшать количество этой приправы будут постепенно.
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Кроме того, в детских садах вместо полдника будет ужин. А школьники утром будут получать завтрак, а те, кто остается на группе продленного дня - обед. С 1 января из школьного меню должны исчезнуть кондитерские, колбасные изделия и консервация.
Следует отметить, что систему питания в детских учебных заведениях кардинально меняли почти 21 год назад. Некоторые нововведения в школах начали появляться еще два года назад, однако окончательно объявили об изменении питания, после утвержденного постановления Кабинета Министров Украины в марте этого года.
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