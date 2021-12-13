В Днепропетровской области за минувшие сутки в области зафиксировали летальные случаи от ковида.

По официальной информации за минувшие сутки закфиксирован 21 новый лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19, из которых 15 женщин и 6 мужчин, среди них 2 ребенка.

Состояние больных удовлетворительное, 19 человек находятся на самоизоляции, в больницы госпитализированы 2 человека.

Умерли: женщина, 59 лет, жительница Генического района и женщина, 58 лет, жительница Каховского района - у них была пневмония и Covid-19.

Ранее сообщалось, что среди всех причин смерти жителей Днепропетровской области коронавирус занимает третье место.

Такие данные обнародовало главное областное управление статистики.

Всего с января по октябрь 2021 года в области умерло 43,5 тысячи жителей. На первом месте болезни системы кровообращения, в основном ишемическая болезнь. От них умерло почти 28,5 тыс. жителей области.

От онкологических болезней за отчетный период умерло более пяти тысяч человек. Почти три тысячи жизней унес коронавирус и его последствия.

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