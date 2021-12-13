В Днепре автомобиль сбил ребенка - мать пострадавшей девочки ищет свидетелей ДТП.

Так, на пешеходном переходе на ул. Калиновой водитель сбил девочку.

Ее увезли в больницу на ул. Космической, состояние ребенка тяжелое.

Об этом сообщила в Фейсбуке мать пострадавшего ребенка Ольга Демченко.

"Прошу всех, кто что-либо видел позвонить и посодействовать следствию", - обратилась она.

Камер видеонаблюдения недостаточно - следствию необходимы показания очевидцев.

"Олечка, дорогая, Настеньке скорейшего восстановления!Поддерживаем тебя всем Сердцем, напиши, пожалуйста ,какая нужна помощь", " Оля, если нужна какая то помощь пишите! Пусть ваша доченька выздоравливает как можно быстрее", " Скорейшего выздоровления дочери! Пусть все закончиться справедливо!", " Оля, пусть Бог исцелит твою дочку!", "Оля, если нужна будет помощь кроме информационной, пиши пожалуйста! Сил тебе и здоровья дочке!", - пишут слова поддержки в комментариях украинцы.

Напомним, что грузовик протаранил автобус с украинцами, сразу 10 жертв.

Как сообщала Politeka, в Киеве сразу три машины превратились в груду металла.

Также Politeka писала, что на трассе Киев-Чоп разбилась семья, в живых осталась лишь мать.