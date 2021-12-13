В Днепре утром 12 декабря на Южном мосту столкнулись легковушки Honda Accord, Mitsubishi Outlander и Chevrolet Aveo.
Об этом сообщает «Днепр Оперативный».
Chevrolet врезался в Mitsubishi. По предварительной информации, в аварии пострадал водитель Mitsubishi — ее госпитализировали в больницу с травмой пальца.
Ранее в Днепре автомобиль сбил ребенка - мать пострадавшей девочки ищет свидетелей ДТП.
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Так, на пешеходном переходе на ул. Калиновой водитель сбил девочку.
Ее увезли в больницу на ул. Космической, состояние ребенка тяжелое.
Об этом сообщила в Фейсбуке мать пострадавшего ребенка Ольга Демченко.
"Прошу всех, кто что-либо видел позвонить и посодействовать следствию", - обратилась она.
Камер видеонаблюдения недостаточно - следствию необходимы показания очевидцев.
"Олечка, дорогая, Настеньке скорейшего восстановления!Поддерживаем тебя всем Сердцем, напиши, пожалуйста ,какая нужна помощь", " Оля, если нужна какая то помощь пишите! Пусть ваша доченька выздоравливает как можно быстрее", " Скорейшего выздоровления дочери! Пусть все закончиться справедливо!", " Оля, пусть Бог исцелит твою дочку!", "Оля, если нужна будет помощь кроме информационной, пиши пожалуйста! Сил тебе и здоровья дочке!", - пишут слова поддержки в комментариях украинцы.
Напомним, что грузовик протаранил автобус с украинцами, сразу 10 жертв.
Как сообщала Politeka, в Киеве сразу три машины превратились в груду металла.
Также Politeka писала, что на трассе Киев-Чоп разбилась семья, в живых осталась лишь мать.