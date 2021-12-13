32-летний мужчина подозревается в совершении преступлений - он может быть причастен по меньшей мере к восьми кражам из квартир.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

Мужчина проникал в дома ночью через балконы и окна и выносил бытовую технику и инструменты.

10 декабря следователем по согласованию с окружной прокуратурой мужчине объявили о подозрении по ч. 2, ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит наказание в виде ареста сроком от трех до шести месяцев или ограничением свободы сроком до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, или лишения свободы сроком от трех до шести лет.

Ранее сообщалось, что жуткое развлечение устроил себе на днях в Днепре местный житель.

В одном из дворов Шевченковского района города 34-летний житель нападал на прохожих с ножом.

Сначала он напал на 38-летнего мужчину - ему было нанесено несколько ударов руками и ногами в живот. По сообщению медиков удар был настолько сильным, что врачам пришлось удалить селезенку.

Вскоре он набросился сразу на двух человек, проходивших мимо него. Ножевые ранения получили 25-летний и 61-летний мужчины.

Пострадавшие были направлены в местную больницу. Затем дебошир бросился с ножом на 45-летнего мужчину. Он получил от нападавшего несколько ножевых ранений в спину. Ему также понадобилась помощь медиков. Врачи диагностировали у него колото-резаное ранение грудной клетки.

Напомним, ЧП в киевской школе, на место срочно вызвали полицию

Также сообщалось, что киевлянку порезали ножом ради мобильного телефона.