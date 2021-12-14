Городской голова Г. Першотравенска Оксана Винницкая более года выписывала себе премии. Что является конфликтом интересов.

В период с ноября 2019 по сентябрь 2021 года чиновница регулярно подписывала документы, согласно которым она и другие работники исполкома получали премии. Но по решению Першотравенського городского суда Днепропетровской области, это является прямым нарушением действующего законодательства о предотвращении коррупции.

Поэтому на днях, городской суд признал виновной Оксану Винницкую в нескольких административных нарушениях, а также в нарушениях требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. По этим статьям и согласно решению суда, чиновница должна уплатить штраф на общую сумму почти 18 тысяч гривен.

Однако сама городской голова не считает, что подписывая документы о премиях, она нарушала Закон Украины"О предотвращении коррупции". Ведь, по словам чиновницы, об этом она предварительно сообщала депутатам горсовета. Поэтому, похоже, в ближайшие дни чиновница будет подавать апелляцию.

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