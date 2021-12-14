В Днепропетровской области на трассе Знаменка-Луганск-Изварино столкнулись два грузовика.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.

Авария произошла недалеко от села Светлогорское. По словам спасателей, у одного грузовика марки «Renault Magnum» во время движения лопнуло колесо. Водитель, потеряв управление, врезался в автомобиль Man. Последний стоял на обочине. В результате ДТП оба грузовика упали в кювет.

Прибывшим на место происшествия спасателям, пришлось освобождать водителя Renault Magnum из железного плена с помощью специальных инструментов. После чего пострадавший был передан медикам. Врачи диагностировали у него перелом правой ноги.

В минувшие выходные на Северном мосту произошла масштабная авария. В ДТП попали сразу три автомобиля - Honda Accord, Mitsubishi Outlander и Chevrolet Aveo. По информации правоохранителей сначала Chevrolet врезался в Mitsubishi. Медики скорой помощи доставили в больницу водителя Mitsubishi Outlander.

Напомним, что грузовик протаранил автобус с украинцами, сразу 10 жертв.

Как сообщала Politeka, в Киеве сразу три машины превратились в груду металла.

Также Politeka писала, что на трассе Киев-Чоп разбилась семья, в живых осталась лишь мать.