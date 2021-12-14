В Днепропетровской области на трассе Знаменка-Луганск-Изварино столкнулись два грузовика.
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Авария произошла недалеко от села Светлогорское. По словам спасателей, у одного грузовика марки «Renault Magnum» во время движения лопнуло колесо. Водитель, потеряв управление, врезался в автомобиль Man. Последний стоял на обочине. В результате ДТП оба грузовика упали в кювет.
Прибывшим на место происшествия спасателям, пришлось освобождать водителя Renault Magnum из железного плена с помощью специальных инструментов. После чего пострадавший был передан медикам. Врачи диагностировали у него перелом правой ноги.
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В минувшие выходные на Северном мосту произошла масштабная авария. В ДТП попали сразу три автомобиля - Honda Accord, Mitsubishi Outlander и Chevrolet Aveo. По информации правоохранителей сначала Chevrolet врезался в Mitsubishi. Медики скорой помощи доставили в больницу водителя Mitsubishi Outlander.
Напомним, что грузовик протаранил автобус с украинцами, сразу 10 жертв.
Как сообщала Politeka, в Киеве сразу три машины превратились в груду металла.
Также Politeka писала, что на трассе Киев-Чоп разбилась семья, в живых осталась лишь мать.