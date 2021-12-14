В Днепре продолжают активно готовиться к празднованию Нового года. Однако из-за эпидситуации с заболеваемостью ковидом, власти отказались от некоторых традиционных мер.

Как сообщает официальный сайт Днепровского городского совета, в этом году значительно увеличилось количество праздничных локаций. Порадует горожан и гостей Днепра и новая новогодняя иллюминация. Из-за сложной ситуации с коронавирусом, в этом году решено не проводить официальных открытий новогодних елок, где традиционно собирается много людей.

Но новогодние активности все же будут. Так, планируется провести более 150 новогодних мероприятий во дворцах культуры и самых отдаленных микрорайонах города. Также в Днепре пройдет бесплатный показ новогодних украинских фильмов. Дети, которые придут на сеансы, получат сладкие подарки.

Также в городских парках будут проводиться разнообразные развлечения, которые продлятся с 17 декабря по 14 января.

Место расположения новогодних елок также признало перемен. Новогодняя красавица, ранее устанавливали на площади Героев Майдана, в этом году поселится в сквере Прибрежный. А вот самую высокую литую елку в Украине, 20-метровое дерево установят на Европейской площади.

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