У жителей Днепра и области есть все шансы в ближайшие дни увидеть настоящий зимний снег.

По крайней мере это обещают синоптики. Как сообщил руководитель Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии Василий Гринчак, уже через неделю придет настоящая метеорологическая зима. А до этого в городе и области будет царить осень.

В среду и четверг жителей Днепропетровщины ждут дожди с мокрым снегом. Столбик термометра не будет подниматься выше 2-3 градусов тепла.

17 декабря будет также дождливая погода. Также ожидается мокрый снег. Синоптики прогнозируют, что температура воздуха составит -3..+2 °C. На следующий день, в субботу, ночью будет до 5 градусов мороза. Днем температура прогреется до 2 градусов тепла. В этот день вероятен снег, однако он не задерживается надолго.

В День святого Николая, 19 декабря, среднесуточная температура составит 2 градуса мороза.

А уже после 20 чисел декабря синоптики ожидают постепенное снижение температуры. Так, 20-21 декабря будет 4 °C; 22 декабря -5 °C; 23 декабря -7 °C. Уже в третьей декаде декабря среднесуточная температура составит 12 градусов мороза.

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