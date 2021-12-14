В Днепре водитель в состоянии алкогольного опьянения хаотично ездил по двору. Увидев такое необычное поведение соседи вызвали копов.

Об этом сообщает Патрульная полиция Днепропетровской области.

Инцидент произошел по переулку Экипажному 13 декабря. Жители близлежащих домов заметили автомобиль Chevrolet, который хаотично ездил по их двору. Люди сразу вызвали полицию. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, они обнаружили машину, застрявшую на клумбе, горе-водителя и свидетелей происшествия.

Как рассказали жители двора, водитель заехал на клумбу и уже выехать из нее не смог. Люди вытащили автомобиль самостоятельно, однако горе-водителя за руль не пустили. И дождались патрульных.

Полицейские в свою очередь оказались у нарушителя признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения освидетельствования протокол за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

В начале декабря в Одессе патрульные задержали водителя пассажирского автобуса, который работал в нетрезвом состоянии. Выяснилось, что водитель ездил навеселе не включив фары, а номера агрегатов имеют признаки подделки.

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