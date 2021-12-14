В Днепре готовили убийство депутата областного совета. Сотрудникам СБУ удалось его предупредить.
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Как передавала Politeka, 8 декабря загорелся автомобиль Opel. Когда пожарным удалось погасить пламя, выяснилось, что в багажнике автомобиля был найден автомат с дистанционным управлением.
Неподалеку от места пожара находится офис депутата областного совета. Подозреваемому удалось осуществить не менее трех выстрелов в здание, находясь на расстоянии. В машине было установлено легковоспламеняющуюся горючую жидкость, которая взорвалась после выстрелов. Тем самым, подозреваемый пытался уничтожить следы преступления.
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Во время обысков дома и автомобиля подозреваемого, сотрудниками правоохранительных органов был обнаружен пистолет и патроны, хранившиеся без разрешения.
По информации днепровских медиа, нападение готовилось на депутата облсовета Юрия Симонова. Во время предвыборной кампании он подвергался многочисленным нападкам со стороны СМИ, контролируемых местными властями.
Напомним, в Днепре ЧП в школе: пришлось быстро эвакуировать детей и учителей, видео
Как сообщала Politeka, в Киеве на пенсионера напали в собственной квартире, фото.
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