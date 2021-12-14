В Днепре охранник задержал на железнодорожном переезде мужчину, который украл металл.
Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники.
На улице Марата в Днепре охранник заметил мужчину, который нес метровый кусок рельсы. Сотрудник ДМЗ вызвал на место полицию. Патрульным мужчина заявил, что не воровал металл, а якобы нашел.
Все обстоятельства инцидента выясняются.
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Ранее сообщалось, что на улице Князя Ярослава Мудрого выбросили сотни презервативов.
Ранее их раздавали бесплатно волонтеры в день борьбы с ВИЧ и СПИДом, который отмечают 1 декабря.
Но зачем из разбросали по тротуару возле мусорного бака - неизвестно.
Также непонятно, что именно с ними не так. Возможно у презервативов закончился строк годности, или их было так много, что они стали не нужны.
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