На подъезде к Днепру, вечером 14 декабря произошло жуткое ДТП с участием маршрутки "Одесса-Кривой Рог-Днепр".

Об этом сообщает "Днепр Оперативный" со ссылкой на собственные источники.

На Криворожском шоссе столкнулись микроавтобус "Mercedes-Benz", который вез пассажиров и внедорожник BMW X5. Как удалось выяснить оба автомобиля ехали в одном направлении, к Днепру. Вскоре водитель BMW, ехавшая по левой полосе движения, врезался микроавтобус.

Пострадавшими в этом дорожно-транспортном происшествии стали шесть человек. Их всех доставили в городскую больницу Днепра. Врачи диагностировали у всех пострадавших травмы различной степени тяжести.

На месте аварии работают правоохранители. Именно они должны установить все детали происшествия.

На днях в Днепропетровской области произошла масштабная авария. У грузовика "Renault Magnum " во время движения по трассе Знаменка-Луганск-Изварино лопнуло колесо. Водитель, не справившись с управлением, врезался в грузовой автомобиль Man, стоявший на обочине. В результате ДТП оба грузовика упали в кювет.

Спасателям пришлось увольнять водителя "Renault Magnum" с помощью специальных инструментов. Он направлен в больницу с переломом правой ноги. К счастью, других пострадавших в этом ДТП не было.

Напомним, что грузовик протаранил автобус с украинцами, сразу 10 жертв.

Как сообщала Politeka, в Киеве сразу три машины превратились в груду металла.

Также Politeka писала, что на трассе Киев-Чоп разбилась семья, в живых осталась лишь мать.