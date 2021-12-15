Утро 15 декабря для спасателей г. Марганец начался с чрезвычайного происшествия. Их помощь понадобилась молодой девушке.

Об этом сообщает прессслужба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Около семи утра к спасателям поступило сообщение о девушке, упавшей в коммуникационный колодец. Инцидент произошел на улице единства. Высота колодца составила чуть больше метра, однако при падении девушка получила травму руки. Поэтому без посторонней помощи выбраться не смогла.

Спасатели достали девушку из колодца и сразу передали медицинским работникам. Пострадавшая доставлена в местную больницу.

Помощь медиков также понадобилась шестерым людям, пострадавшим в ДТП вечером 14 декабря. Как передавала Politeka, на въезде в Днепр столкнулись внедорожник BMW X5 и маршрутка "Одесса-Кривой Рог-Днепр", перевозившая пассажиров. Правоохранители не уточняют, сколько пострадавших среди пассажиров микроавтобуса. Но по сообщению медиков, все шесть были доставлены в местную больницу. Уже там врачи диагностировали у них травмы различной тяжести.

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