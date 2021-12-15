Утро 15 декабря для спасателей г. Марганец начался с чрезвычайного происшествия. Их помощь понадобилась молодой девушке.
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Около семи утра к спасателям поступило сообщение о девушке, упавшей в коммуникационный колодец. Инцидент произошел на улице единства. Высота колодца составила чуть больше метра, однако при падении девушка получила травму руки. Поэтому без посторонней помощи выбраться не смогла.
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Спасатели достали девушку из колодца и сразу передали медицинским работникам. Пострадавшая доставлена в местную больницу.
Помощь медиков также понадобилась шестерым людям, пострадавшим в ДТП вечером 14 декабря. Как передавала Politeka, на въезде в Днепр столкнулись внедорожник BMW X5 и маршрутка "Одесса-Кривой Рог-Днепр", перевозившая пассажиров. Правоохранители не уточняют, сколько пострадавших среди пассажиров микроавтобуса. Но по сообщению медиков, все шесть были доставлены в местную больницу. Уже там врачи диагностировали у них травмы различной тяжести.
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