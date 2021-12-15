В Днепре под одним из городских мостов бездомные обустроили себе жилище.

Об этом сообщили в Facebook-сообществе "Реальный Левобережный".

Бездомные разбили настоящий лагерь под виадуком на Слобожанском проспекте. Местные жители сообщают, что лица без постоянного места жительства "облюбовать" это место уже давно. Там обустроены места для лежания, укрываются бездомные разным хламом. Также на ступенях стоит коробочка, куда сердобольные прохожие изредка бросают мелкие деньги.

В Днепре гражданами, ведут подобный образ жизни занимается "Социальный патруль", который был создан в ноябре 2020 года. Его сотрудники еженедельно выезжают на места, где есть скопления бездомных. Им предлагается разная помощь, а кроме того предлагается приехать в городской приют. Там бездомные могут помыться, согреться и получить помощь в социализации. Однако, как сообщают работники "социального патруля", помощь принимают не все. Обычно в приют приходят те бездомные, которые хотят что-то изменить в собственной жизни. А вот те, кто уже много лет провел на улице, возвращаться к нормальной жизни желания не имеют.

Напомним, чистили от мусора: жуткую находку нашли на дне колодца в Кривом Роге

Как Politeka писала, что бездомные захватили Майдан Независимости, киевляне умоляют навести порядок: на помощь пришли депутаты

Также Politeka сообщала, что "Запах мочи выедает глаза": бездомные превратили харьковское метро в свое "жилье", фото