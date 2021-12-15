В центре Днепра прохожие заметили женщину, которая вместе с детьми просила милостыню. Одного ребенка женщину держала на руках.

Об этом сообщает "Днепр оперативный".

На Театральной площади была замечена молодая женщина ромской национальности. С ней были маленькие дети, что были одеты не по погоде. Неравнодушные прохожие заметили, что дети имели болезненный вид. На место происшествия была вызвана полиция. Пока ждали полицию, люди купили детям еды и одежду.

По приезду полиции годовалую девушку и ее месячную сестренку доставили в детскую больницу. Сейчас медики проводят тщательное обследование детей.

Когда правоохранители пытались передавать девушек медикам, их мать начала вести себя агрессивно, кричать и ругаться. Работниками правоохранительных органов был составлен на нее протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В дальнейшем судьбу детей будут решать компетентные органы.

За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей у жительницы Харькова работники ювенальной юстиции забрали четырех несовершеннолетних. Дети проживали в антисанитарных условиях. В помещении, во время визита полицейских, не было никаких продуктов. В этом случае судьбу малышей будут решать социальные органы.