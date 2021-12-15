За последние три месяца средняя заработная плата в Днепре выросла до 15 тысяч гривен. Однако есть вакансии, где предлагают зарплату в несколько раз больше.

По крайней мере такие данные наводить популярный сайт по поиску работы Work.ua.

От 90 тысяч до 180 тысяч гривен может получить Агент по фрахту или менеджер логистики. Именно такую зарплату предлагаю американская компания с офисом в штате Колорадо. Но специалиста ищут именно в Днепре. Ожидается за такую зарплату он имеет опыт работы в транспортной сфере. Кроме того, нужно иметь транспортного американского законодательства.

Предприятие, занимается производством металлических конструкций и изделий для строительства ищет сварщика-сборщика металлических конструкций. Своему рабочему готовы платить от 45 тысяч до 60 тысяч гривен ежемесячной заработной платы. Однако необходимо иметь минимум пять лет опыта работы в данной сфере. Также от работника ждут ответственности, высокой производительности и работоспособности. Желательно не иметь плохих привычек.

Украинская кампания, занимается трудоустройством водителей и логистов в европейские транспортные компании, в Днепре ищет водителя-международника. Претендент на работу должен иметь водительские права категории СЕ и опыт работы на грузовых автомобилях европейских марок не менее трех лет. Работать придется в странах Европы. За это обещают заработную плату от 70 тысяч до 72 тысяч гривен.

IT-специалисты высоко ценятся на рынке труда и являются наиболее востребованными в Украине. И Днепр не является исключением. Так, местный медиахолдинг приглашает на работу опытного программиста на PHP. Ожидается, что работник будет иметь глубокие знания не только PHP, но и NodeJS, Python, Flutter / Dart, технологии программирования. За это готовы платить от 80 тысяч до 130 тысяч гривен.

Зарплату 80 тысяч гривен предлагает Международной онлайн-школы по изучению английского языка будущему руководителю отдела клиентской поддержки. Среди требований к кандидату на эту должность управленческий опыт Customer Support не менее 3 лет, стремление достижения результата. Не помешает системность, проактивность и перфекционизм.

Напомним, украинцам предлагают 100 тысяч в месяц: кто может рассчитывать на высокую зарплату

Как сообщала Politeka, зарплаты в Украине взлетят вверх, но повышение светит не всем.

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