За последние три месяца средняя заработная плата в Днепре выросла до 15 тысяч гривен. Однако есть вакансии, где предлагают зарплату в несколько раз больше.
По крайней мере такие данные
От 90 тысяч до 180 тысяч гривен может получить Агент по фрахту или менеджер логистики. Именно такую зарплату предлагаю американская компания с офисом в штате Колорадо. Но специалиста ищут именно в Днепре. Ожидается за такую зарплату он имеет опыт работы в транспортной сфере. Кроме того, нужно иметь транспортного американского законодательства.
Предприятие, занимается производством металлических конструкций и изделий для строительства ищет сварщика-сборщика металлических конструкций. Своему рабочему готовы платить от 45 тысяч до 60 тысяч гривен ежемесячной заработной платы. Однако необходимо иметь минимум пять лет опыта работы в данной сфере. Также от работника ждут ответственности, высокой производительности и работоспособности. Желательно не иметь плохих привычек.
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Украинская кампания, занимается трудоустройством водителей и логистов в европейские транспортные компании, в Днепре ищет водителя-международника. Претендент на работу должен иметь водительские права категории СЕ и опыт работы на грузовых автомобилях европейских марок не менее трех лет. Работать придется в странах Европы. За это обещают заработную плату от 70 тысяч до 72 тысяч гривен.
IT-специалисты высоко ценятся на рынке труда и являются наиболее востребованными в Украине. И Днепр не является исключением. Так, местный медиахолдинг приглашает на работу опытного программиста на PHP. Ожидается, что работник будет иметь глубокие знания не только PHP, но и NodeJS, Python, Flutter / Dart, технологии программирования. За это готовы платить от 80 тысяч до 130 тысяч гривен.
Зарплату 80 тысяч гривен предлагает Международной онлайн-школы по изучению английского языка будущему руководителю отдела клиентской поддержки. Среди требований к кандидату на эту должность управленческий опыт Customer Support не менее 3 лет, стремление достижения результата. Не помешает системность, проактивность и перфекционизм.
Напомним, украинцам предлагают 100 тысяч в месяц: кто может рассчитывать на высокую зарплату
Как сообщала Politeka, зарплаты в Украине взлетят вверх, но повышение светит не всем.
Также Politeka писала, что украинцам до конца года поднимут зарплату.