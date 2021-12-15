Сегодня, 15 декабря, на оперативный пульт дежурному по городу поступило сообщение о минировании одной школы Днепра.
Дело в том, что исполняющая обязанности директора школы № 111 получила на электронную почту учебного заведения письмо от неизвестного лица. В нем было только одно предложение: "у вас осталось всего 7 минут",
Руководитель учреждения подумала, что речь идет о минировании школы, поэтому сразу объявила об эвакуации детей и персонала. А также сообщила об инциденте спасателей и правоохранителей.
Сейчас на месте происшествия уже работают взрывотехники и кинологи с собаками. Они тщательно обследуют территорию учебного заведения. По предварительной информации, сообщение о минировании школы в очередной раз оказалось ложным.
Внучка Ротару обнародовала кадры роскошной свадьбы на берегу Карибского моря: "Красивая вы пара"
Возле главной елки Харькова вспыхнул пожар: детали и кадры с места ЧП
Покушение на депутата в центре Днепра: что известно на данный момент
Каднай и Лида Ли после "Танців з зірками" удивили новостями, засветившись вместе: "Напоминает Måneskin"
Острый на язык Сергей Притула подколол известного ведущего на всю страну: "Нельзя так любить деньги"
Как уже сообщала Politeka, в течение прошлой недели спасатели и правоохранители регулярно получали сообщения о минировании учебных заведений. Всего было "заминировано" шесть городских школ. И ни в коем случае никаких взрывоопасных веществ обнаружено не было.
Правоохранители подчеркивают, что за ложные сообщения о минировании различных объектов можно получить вполне реальные тюремные сроки.
Напомним, "Детям трудно дышать": ЧП в киевской школе, на место срочно вызвали полицию
Также сообщалось, что киевлянку порезали ножом ради мобильного телефона.