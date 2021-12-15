Сегодня, 15 декабря, на оперативный пульт дежурному по городу поступило сообщение о минировании одной школы Днепра.

Дело в том, что исполняющая обязанности директора школы № 111 получила на электронную почту учебного заведения письмо от неизвестного лица. В нем было только одно предложение: "у вас осталось всего 7 минут", сообщает "Днепр Оперативный".

Руководитель учреждения подумала, что речь идет о минировании школы, поэтому сразу объявила об эвакуации детей и персонала. А также сообщила об инциденте спасателей и правоохранителей.

Сейчас на месте происшествия уже работают взрывотехники и кинологи с собаками. Они тщательно обследуют территорию учебного заведения. По предварительной информации, сообщение о минировании школы в очередной раз оказалось ложным.

Как уже сообщала Politeka, в течение прошлой недели спасатели и правоохранители регулярно получали сообщения о минировании учебных заведений. Всего было "заминировано" шесть городских школ. И ни в коем случае никаких взрывоопасных веществ обнаружено не было.

Правоохранители подчеркивают, что за ложные сообщения о минировании различных объектов можно получить вполне реальные тюремные сроки.

Напомним, "Детям трудно дышать": ЧП в киевской школе, на место срочно вызвали полицию

Также сообщалось, что киевлянку порезали ножом ради мобильного телефона.