На днях из одного из детских садов пропал 4-летний ребенок. Воспитатели сначала не могли определиться, кто же таки забрал девочку

Об этом сообщил Информатор.

То, что ребенок пропал с территории учебного заведения, стало известно, когда за ним пришла крестная. Воспитатели сначала сообщили, что девочку забрал ее дедушка. Но выяснилось, что муж в тот день в садик не приходил. Крестная вызвала в дошкольное учреждение мать девочки и полицию. К счастью, 4-летнюю малышню полиция быстро нашла на одной из конечных остановок трамвая. А вот как маленький ребенок оказался за территорией дошкольного учреждения без взрослых, рассказали ТСН ее родители.

По словам матери Вероника Файзуллина, девочку просто выставили за дверь группы, ведь якобы услышали, что за ней пришел дедушка.

"Группа дочери находится на втором этаже, родители ждут детей на входе в садик. На тот момент у входа были родители воспитанника из нашей группы. И воспитателям якобы послышалось, что прозвучало имя нашей дочери. Поэтому они одели ребенка и выпустили из группы", - добавляет отец Михаил Файзуллин.

Попасть обратно в садик ребенок не мог, ведь на входе установлены магнитные двери, не срабатывают на рост детей. Поэтому девочка, побродив минут 10 вокруг садика в поисках дедушки, ушла домой. Поражает то, что ребенок шел по улице, где всегда многолюдно, однако никто не обратил на него внимания, на то что он без взрослых. Ей пришлось пройти почти 2,2 км, пока на нее обратили внимание.

Родители 4-летней девочки считают основными причинами данного инцидента, то что из-за введения карантинных мер, в садик запрещено входить всем, кроме воспитанников и персонала учреждения. Теперь детей, за кем пришли, выпускают самостоятельно из групп во двор садика. А воспитатели идентифицируют родителей из окна второго этажа. Вечером это сделать крайне проблематично.

Напомним, "Взял у папы ключи от машины": пропавших детей нашли в Харькове, детали

Как сообщала Politeka, юная украинка не вернулась домой, тревогу забила лучшая подруга.

Также Politeka писала, 14-летний мальчик вышел из дома и бесследно исчез.