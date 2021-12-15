Криворожских чиновников и налоговиков подозревают в причастности к миллиардных сделок на строительстве объектов инфраструктуры.
Обыски уже прошли в Криворожском городском совете, Главном управлении Государственной налоговой службы в Днепропетровской области и в офисе одной из местных копаний,
Согласно проведенному аудиту, более 27 миллиардов гривен были украдены во время проведения ремонта городских дорог и строительства объектов инфраструктуры. Так уже известно, что компания, получив подряды от горсовета, их большую часть выполняла лишь на бумаге. При чем, изначально указывались завышенные в несколько раз цены.
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Во время тех работ, которые выполнялись на самом деле, использовались самые дешевые и некачественные материалы. Причем, согласно данным ГБР, городские чиновники и налоговики знали о существующей ситуации, но никак не реагировали.
Во время проведения аудиторской проверки было проведено 10 ревизий. Среди них, проверка бюджета Кривого Рога, его исполнительного комитета, а также ряда департаментов: финансов, развития инфраструктуры, образования и науки и управление здравоохранения. Проверки также прошли на коммунальном предприятии "Криворожтеплосеть".
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