Криворожских чиновников и налоговиков подозревают в причастности к миллиардных сделок на строительстве объектов инфраструктуры.

Обыски уже прошли в Криворожском городском совете, Главном управлении Государственной налоговой службы в Днепропетровской области и в офисе одной из местных копаний, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Согласно проведенному аудиту, более 27 миллиардов гривен были украдены во время проведения ремонта городских дорог и строительства объектов инфраструктуры. Так уже известно, что компания, получив подряды от горсовета, их большую часть выполняла лишь на бумаге. При чем, изначально указывались завышенные в несколько раз цены.

Во время тех работ, которые выполнялись на самом деле, использовались самые дешевые и некачественные материалы. Причем, согласно данным ГБР, городские чиновники и налоговики знали о существующей ситуации, но никак не реагировали.

Во время проведения аудиторской проверки было проведено 10 ревизий. Среди них, проверка бюджета Кривого Рога, его исполнительного комитета, а также ряда департаментов: финансов, развития инфраструктуры, образования и науки и управление здравоохранения. Проверки также прошли на коммунальном предприятии "Криворожтеплосеть".

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