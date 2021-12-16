По информации пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области, скорее всего водитель потерял управление и на скорости влетел в отбойник. Удар был настолько сильным, что машину опрокинуло на крышу.

В салоне Dacia, кроме водителя, находились еще две пассажирки. К сожалению, одна из них, 19-летняя девушка, скончалась на месте. Вторая, 18-летняя девушка, была доставлена в городскую больницу №16. У нее врачи диагностировали многочисленные травмы головы и переломы ног. Водитель, 36-летний мужчина, госпитализирован в областную больницу Мечникова с травмами головы и переломом ноги.

Авария попала на камеры наблюдения Ситуационного центра Днепра. Из него видно, что водитель, заезжая на мост, не смог справиться с управлением. За что машину развернуло. Она врезалась в отбойник, а потом перевернулась на крышу и повисла на ограде. Спасателям, прибывшим на месте аварии, пришлось доставать водителя из авто с помощью специального инструмента. А вот обе пассажирки в момент аварии выпали на дорогу.

На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Они должны выяснить все обстоятельства этого жуткого происшествия. Но, по предварительной информации, в момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

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