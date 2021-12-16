По данным пресс-службы полиции Днепропетровской области, 51-летняя Виктория Ровенская ушла из дома 4 декабря в обед. И до сих пор ее местопребывание остается неизвестным.

В полиции сообщили приметы пропавшей женщины. На вид ей 50 лет, среднее телосложение, длинные рыжие волосы с сединой. Во время исчезновения она могла быть одета в синюю или рыжую куртку и синюю шапку.

Всем, кому известно местопребывание Виктории Ровенской или какая-то другая информация о пропавшей, просьба сообщить по телефонам (068) 241 17 43, отделение полиции № 2 Каменского РУП. Или на спецлинию "102".

Как уже сообщала Politeka, в Днепропетровской области продолжаются поиски несовершеннолетнего Богдана Акулова. Парень ушел из дома в г. Марганец утром 9 декабря. И до сих пор не вернулся. На связь с родными не выходил. На момент исчезновения на нем была надета черная куртка и серые спортивные штаны. На вид парень 16-17 лет.

Согласно информации Службы розыска детей, почти 99% пропавших несовершеннолетних удается вернуть домой в первые сутки. На сегодня в розыске находится 36 детей.

Напомним, Под Киевом девочка не вернулась домой из школы: родные просят о помощи

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