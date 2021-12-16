В первую очередь таких больных направляют в областную клиническую больницу им. Мечникова. Как
Всего же в больнице находится более 60 человек, которым установлен диагноз - коронавирусная инфекция и которые имеют тяжелое течение болезни. Как отметил глава медучреждения, большинство пациентов, попавших в больницу, сначала занимались самолечением или обращались за помощью к гадалкам или колдунам. Но затем их в тяжелом состоянии доставляли в больницу Мечникова.
"Сейчас среди наших пациентов есть пять будущих мамочек. И, в который раз, хочу настоятельно напомнить. Все беременные женщины, которые заболели на коронавирус должны обязательно лечиться в стационаре под наблюдением опытного врача", — сообщил Сергей Рыженко.
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Также врач напомнил, что всем нужно соблюдать карантинные правила: носить маски, пользоваться антисептиком и меньше находиться в общественных местах.
Согласно данным Минздрава, Днепропетровская область за прошедшие сутки стала анти-лидером по количеству умерших от коронавируса. Коварная болезнь унесла жизни 41 жителя региона.
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