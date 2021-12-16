Виной этому-коронавирус. Изменилась в этом году и локация новогодней красавицы. Если раньше ее устанавливали на Европейской площади, то сейчас она будет стоять в сквере Прибрежный,
Засияет новогодними огоньками елка в 20 числах декабря. Но массовых мероприятий в эту честь не планируется - просто включат иллюминацию.
В этом году главную елку Днепра обновили. Ее высота 22 метров. Украшена она в духе минимализма. На елке можно увидеть только гирлянды и свечи. Макушку украшает звезда. Такое минималистичное убранство присуще елкам в европейских странах. Кроме того, нынешняя елка, выполненная из искусственных негорючих материалов, вполне экологически безопасна.
50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте похвасталась высоким красавцем-сыном: "Дени супер"
"Ура, это Маринкин голос": врачи вернули с того света известную российскую певицу
Внучка Ротару обнародовала кадры роскошной свадьбы на берегу Карибского моря: "Красивая вы пара"
Рыдающую и брошенную Злату Огневич жестко "припечатали" в Сети: "Мне вас не жаль"
Оборвалась жизнь знаменитого певца, который написал многие хиты: операция сделала его инвалидом
На днях журналисты телепрограммы"деньги"
Напомним, в Днепре отказались от массовых мероприятий: что будет с Новым годом в городе
Как сообщала Politeka, на елку в Днепре потратят полсотни миллионов из бюджета: что о ней известно
Также Politeka писала, что днепрян ждут три нововведения в декабре: что будет с зарплатами и налогами