Виной этому-коронавирус. Изменилась в этом году и локация новогодней красавицы. Если раньше ее устанавливали на Европейской площади, то сейчас она будет стоять в сквере Прибрежный, сообщает Gorod.dp.ua.

Засияет новогодними огоньками елка в 20 числах декабря. Но массовых мероприятий в эту честь не планируется - просто включат иллюминацию.

В этом году главную елку Днепра обновили. Ее высота 22 метров. Украшена она в духе минимализма. На елке можно увидеть только гирлянды и свечи. Макушку украшает звезда. Такое минималистичное убранство присуще елкам в европейских странах. Кроме того, нынешняя елка, выполненная из искусственных негорючих материалов, вполне экологически безопасна.

На днях журналисты телепрограммы"деньги" выяснили , что на новогодние праздники областные центры планируют потратить свыше 98 миллионов гривен. Причем львиная доля приходится на Днепр. В этом году власти Днепра из местного бюджета выделили 62 миллиона гривен на новогодние украшения. Обновлена главная новогодняя красавица стоила бюджету 12,5 миллионов гривен. Журналисты программы отмечают, что это является рекордными расходами для Украины.

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