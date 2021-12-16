Согласно данным Днепровского регионального центра по гидрометеорологии, ночью 17 декабре, а также в первой половине дня ожидаются сложные погодные условия, передает ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Спасатели обращаются ко всем, особенно водителей быть максимально осторожными. На дорогах города и области ожидается гололед. Объявлен 1 уровень опасности.

Как уже сообщала Роliteka, на днях жителям Днепропетровщины следует ожидать дождливую погоду. Вероятно будет и мокрый снег. Столбик термометра 17-18 декабря не будет подниматься выше 2 градусов тепла днем. Ночью будет прохладнее - ожидают до 5 градусов с отметкой "минус". Также в субботу, 18 декабря, вероятно пойдет снег, который на долго не задерживается.

19 декабря среднесуточная температура составит 2 градуса мороза. Постепенное снижение температуры, как в день, так и ночью, синоптики прогнозируют после 20 чисел декабря. Тогда среднесуточная температура может составлять 12 градусов мороза.

Точного прогноза, какой будет погода на Новый год в Днепре, синоптики пока не дают. Однако есть большая вероятность, что праздничная ночь будет со снегом. Снижение температуры в январе ожидается после Рождества.

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