Во время проверки, патрульные Днепра обнаружили мужчину, который управлял автомобилем без документов.

Утром 16 декабря патрульные на Набережной Заводской пытались остановить автомобиль Range Rover Набережной Заводской. Однако водитель проигнорировал все требования правоохранителей и пытался скрыться от полицейских в близлежащих дворах. При этом нарушил ряд правил дорожного движения, сообщает "Днепр Оперативный".

В одном из дворов, он попытался оставить автомобиль, предварительно скрутив с него номера. Именно за этим занятием его и нашли патрульные. Во время поверхностного осмотра автомобиля, в его салоне были найдены пакеты с веществом, что очень похоже на наркотическое, а также четыре технические паспорта на автомобили, которые имели признаки подделки. Также выяснилось, что водитель уже неоднократно нарушал правила дорожного движения, на него был составлен ряд протоколов за управление автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

По информации полиции, и на этот раз у водителя имелись признаки наркотического опьянения. Патрульные предложили пройти ему медицинское освидетельствование, однако мужчина категорически отказался. На него был составлен протокол об административном нарушении. Машина отправлена на штрафплощадку. Все найденные вещи были изъяты следственно-оперативной группой, прибывшей на место происшествия.

Также, 28-летнего водителя Range Rover подозревают в причастности к совершению ряда преступлений.

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