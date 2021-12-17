За убийство двух человек, среди которых был пятилетний мальчик, молодого человека с Днепропетровщины приговорили к пожизненному заключению, сообщает пресс-служба офиса Генерального прокурора.

Как стало известно из материалов дела, трагедия произошла в 2018 году. Обвиняемый, тогда еще ученик 11 класса, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ворвался к соседям с ножом. В доме он просто зверски начал кромсать людей. От его рук погибли хозяин дома и его маленький сын. Женщину молодой человек только ранил, и она успела обратиться к соседям за помощью. В то время она была беременной.

Задержать изверга удалось, когда он обратился в больницу из-за того, что разбивая окно порезал руку. Судебно-медицинская экспертиза признала юношу вменяемым. А суд, в свою очередь, признал его виновным в двух убийствах и покушении на убийство. Согласно действующему законодательству ему назначено наказание в виде пожизненного заключения.

Недавно Кассационный уголовный суд подтвердил законность приговора, отказав в удовлетворении кассационной жалобы стороны защиты. Тем самым поставил точку в трехлетнем судебном производстве.

Напомним, что тело молодого военного нашли на посту: было несколько выстрелов.

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