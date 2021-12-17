Синоптики еще накануне предупреждали о значительном ухудшении погодных условий. Даже был объявлен первый уровень опасности, передает Politeka. Согласно метеорологическим прогнозам в первой половине дня будет дождь с мокрым снегом, на дорогах туман и гололедица.
Но благодаря белоснежному покрову, Днепр сейчас смахивает на город из зимней сказки. И хотя снега выпало совсем немного, он засыпал весь город. А в некоторых районах он продолжает идти.
Однако снег доставил и немало забот. Особенно это касается автомобилистов. Так, из-за затрудненного движения на дорогах, утром автомобильные пробки были везде. Пробки были на всех мостах в сторону правого берега, на главных улицах левого берега и в центре города.
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Патрульные полицейские призывают всех автолюбителей в этот день, по возможности, не выезжать на своем транспорте. Это позволит разгрузить автомобильный трафик и снизить аварийность на дорогах.
Как уже сообщала Politeka, до конца года синоптики прогнозируют в Днепре зимнюю погоду. Так, 18 декабря столбик термометра днем не поднимется выше 2 градусов. Похолодание ожидается уже после 20 чисел декабря. Относительно температуры на новогодние праздники, то вероятнее погода в новогоднюю ночь будет теплее, чем на Рождество.
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