Наконец Днепр получил вторую очередь новой объездной дороги. С 17 декабря она официально открыта для всех видов транспорта, передает "Днепр Оперативный".

Сначала по новому дорожному покрытию проехались раритетные грузовые автомобили. Именно при их участии проводилось строительство первых дорог в области. Затем по дороге проехалась современная строительная техника. Общий вес всего транспорта составил более 500 тонн.

Во время торжеств стало известно, что от Южного моста до Запорожского шоссе было сделано 7 км новенькой трассы. Она способна выдерживать трафик в 20 тысяч автомобилей ежедневно. Это позволит существенно разгрузить движение по ул. Космической. На вновь построенную трассу строители дают гарантию 5 лет. А вот третью очередь объездной дороги пока строить не планируют.

О необходимости новой объездной дороги в Днепре разговоры шли довольно давно. Первые строительные работы на Южной объездной дороге начались еще в 2012 году. Но из-за недостаточного финансирования процесс быстро завершился и необходимый объект для инфраструктуры стал долгостроем. Однако в 2020 году вновь вернулись к вопросу строительства объездной дороги. Из бюджетов разных уровней было направлено почти 2 миллиарда гривен на завершение строительства. Для того чтобы работа продвигалась быстрее, ежедневно привлекалось более 300 работников и 150 единиц различной техники.

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