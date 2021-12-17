Инцидент произошел 17 декабря в 4-й городской больнице, сообщает Dnepr.info. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые должны установить все обстоятельства.

По предварительной информации, мужчина выпрыгнул из окна на 7-м этаже. При падении он получил многочисленные травмы и серьезные переломы. Сейчас пациент находится в реанимационном отделении. За его жизнь борются врачи.

Что стало причиной такого трагического решения доподлинно неизвестно. В больнице пока воздерживаются от комментариев.

Стоит добавить, что это уже не первый случай, когда пациенты больниц выпрыгивают из окон. Так, в конце ноября, в Кривом Роге из окна 8 этажа выпрыгнул 64-летний мужчина. Его тело было найдено под окнами местной больницы. Известно, что он был пациентом этого медучреждения и лечился от коронавирусной инфекции. Как отметили в полиции Кривого Рога вероятной причиной смерти является самоубийство.

Также в Волынской области из окна местной больницы на 4 этаже выпрыгнул 78-летний пациент. Он также лечился от коронавирусной болезни и находился в ковидном отделении. По сообщению врачей, лечение было успешным и этого пациента уже готовили к выписке. Поступок, приведший к трагедии мужчина совершил сразу после разговора с дочкой по телефону.

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