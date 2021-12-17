Инцидент произошел 17 декабря на трассе "Кропивницкий-Кривой Рог". Недалеко от села Алексеевка загорелись две машины, которые перед этим столкнулись. Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Когда спасатели прибыли на место происшествия выяснилось, что произошло лобовое столкновение двух легковушек - ВАЗ 2107 и Daewoo Lanos. Во время удара в моторе одной из машины произошло возгорание. Огонь практически сразу перекинулся на другой автомобиль.

Среди пострадавших оказался пассажир Daewoo Lanos. Свидетели происшествия помогли ему выбраться из машины еще до приезда спасателей. Которые в свою очередь передали мужчину экипажу скорой помощи. В больнице, куда доставили пострадавшего, медики диагностировали у него перелом нижних конечностей. Водители автомобилей не пострадали.

Пожар удалось полностью ликвидировать в 11:19. За это время огонь полностью уничтожил автомобили.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые проводят следственные действия и устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и пожара.

Из-за сложных погодных условий и гололеда на дорогах существенно осложнилось движение транспорта. Так, утром практически весь Днепр оказался в автомобильных пробках.

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