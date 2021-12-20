В минувшие выходные в Днепре произошел чрезвычайный случай, приведший к смерти рабочего.

На одном из предприятий города, время проведения работ был травмирован работник. Инцидент произошел 18 декабря, сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники.

Как стало известно, мужчину зажало между ЗИЛом и телескопическим погрузчиком, когда он стоял на проезжей части. Очевидно пострадавший не видел, погрузчика, который сдавал назад, поэтому и не успел вовремя реагировать.

Мужчина сразу был доставлен в больницу. Однако, несмотря на все усилия врачей, от полученных ран он скончался.

Невнимательность часто является причиной трагедий. Так, 17 декабря, в Киевской области товарный поезд сбил женщину на регулируемом переезде. Трагедия произошла на железнодорожной станции "Березань". От полученных травм женщина скончалась моментально. Прибывшим на место происшествия медикам пришлось лишь констатировать смерть.

По словам свидетелей, женщина просто не обратила внимания на закрытый шлагбаум, автомобили и людей, которые ждали пока проедет поезд. Как сообщили в полиции, авария произошла около 11 часов утра. Скоростной поезд, двигавшийся по маршруту "Киев-Харьков", сбил женщину на полном ходу.

На месте происшествия работали представители правоохранительных органов для выяснения всех обстоятельств трагедии.

Напомним, мужчина решил перебежать 8-полосную дорогу в одних тапочках: все закончилось трагически, видео с места

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