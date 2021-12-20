Вечером 18 декабря, около 21.00 спасатели получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автодороге "Днепр-Кривой Рог-Николаев",
Как удалось выяснить, на въезде в Кривой Рог столкнулись грузовик"MAN" и легковой автомобиль "ЗАЗ Sens". В результате удара легковушка загорелась. Огонь перекинулся на "MAN".
Спасатели, прибывшие место происшествия, после полной ликвидации пожара, обнаружили в салоне ЗАЗ Sens водителя без признаков жизни. Мужчина не мог выбраться из авто.
На месте ДТП работали правоохранители, которые должны установить все обстоятельства происшествия, а также виновника аварии.
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Как уже сообщала Politeka, 17 декабря на дороге Кропивницкий-Кривой Рог от лобового столкновения загорелись две машины - ВАЗ 2107 и Daewoo Lanos. Помощь медиков понадобилась пассажиру Daewoo Lanos. Перед приездом спасателей, ему помогли выбраться из машины неравнодушные свидетели. Врачи констатировали у мужчины перелом нижних конечностей. Пострадавший был доставлен в больницу.
Оба водителя авто не пострадали. Однако огонь полностью уничтожил автомобили. Все обстоятельства и причины ДТП выясняли правоохранители.
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