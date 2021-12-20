В социальных сетях в конце октября появилось потрясенное видео, на котором молодая женщина вливает пиво кошке в пасть,
На нем видно, что одна девушка, обзывая животное, пытается залить алкоголь животному. За кадром слышен смех другой девушки, снимающей видео. Последняя и является хозяйкой кошки. Большинство комментаторов возмутило такое поведение, а активные участники "Альянса защитников животных" подали на него в полицию заявление.
Сотрудники полиции разыскали "героиню" видео, ей было предъявлено обвинение. Хотя к этому времени девушка изначально удалила скандальное видео, а потом записала извинения. При этом она добавила, что в бутылке было не пиво, а вода. Не смотря на такие оправдания, правоохранители возбудили дело по статье "Жестокое обращение с животными" Куоап.
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Дело рассматривал Центрально-городской суд Кривого Рога, однако обвиняемая на заседание не явилась. 7 декабря молодая женщина была признана виновной. Теперь она должна оплатить 3400 гривен административного штрафа и 450 гривен судебного сбора.
Известно, что девушке совсем недавно исполнилось 18 лет. Зоозащитникам не удалось забрать кошку над которой издевались, но они надеются, что немаленький штраф будет гарантией хорошего обращения с животным.
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