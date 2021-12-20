Водитель вышел из машины, чтобы переговорить с друзьями.

Инцидент произошел утром 20 декабря, сообщают "Свои.Кривой Рог". Маршрутка направлялась в направлении жилого массива Макулан и во время подъема на холм в нее врезался автомобиль Geely без водителя. Как выяснилось впоследствии, водитель легковушки припарковал его на подъеме. И вышел пообщаться с коллегами, которые в то время ремонтировали дорогу. А вот автомобиль сорвался со стояночного тормоза и поехал вниз, врезавшись в маршрутку, ехавшую по встречной полосе.

В результате ДТП серьезно травмировались двое военных - девушка и мужчина, которые направлялись в пункт постоянной дислокации 17-й танковой бригады. Двоих пострадавших направили в больницу. Другие пассажиры маршрутки получили легкие травмы и от медицинской помощи отказались.

В обстоятельствах данного дорожно-транспортного происшествия сейчас разбираются правоохранители.

Как ранее сообщала Politeka, 18 декабря, на въезде в Кривой Рог произошло жуткое ДТП. Столкнулись две машины - грузовой "MAN" и "ЗАЗ Sens". В результате аварии легковой автомобиль загорелся. Его водитель не смог выбраться из авто и сгорел заживо.

Все обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия должны выяснить правоохранители. Как и определить то, кто является виновником аварии.

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