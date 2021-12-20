Инцидент произошел утром 20 декабря,
В результате ДТП серьезно травмировались двое военных - девушка и мужчина, которые направлялись в пункт постоянной дислокации 17-й танковой бригады. Двоих пострадавших направили в больницу. Другие пассажиры маршрутки получили легкие травмы и от медицинской помощи отказались.
В обстоятельствах данного дорожно-транспортного происшествия сейчас разбираются правоохранители.
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Как ранее сообщала Politeka, 18 декабря, на въезде в Кривой Рог произошло жуткое ДТП. Столкнулись две машины - грузовой "MAN" и "ЗАЗ Sens". В результате аварии легковой автомобиль загорелся. Его водитель не смог выбраться из авто и сгорел заживо.
Все обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия должны выяснить правоохранители. Как и определить то, кто является виновником аварии.
Напомним, кадры трагического ДТП в Днепре: в авто находились девушки
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