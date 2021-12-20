В Днепре с Амурского моста слетел легковой автомобиль. Инцидент произошел 20 декабря в обеденное время, сообщает Telegram-канал "Днепр оперативный".

Момент ДТП зафиксирован камерами видеонаблюдения Ситуационного центра Днепра. Как видно из видео, легковой автомобиль Toyota двигаясь левой полосой решил совершить обгон и ехать уже по правой полосе. Однако водитель не убедился в безопасности маневра и "подрезал" Mercedes, двигавшийся по правой полосе. Последний подбил Toyota, которая от удара развернулась и вылетела с моста.

По предварительным данным, пострадавших нет. Все участники данного дорожно-транспортного происшествия отказались от помощи медиков. Сейчас на месте происшествия работают оперативники.

В эти выходные на трассе "Киев-Чоп" произошла авария с участием детей. Как уже сообщала Politeka, 19 декабря пассажирский автобус столкнулся с легковушкой "ЗАЗ". Сита удара была настолько сильной, что у легковушки снесло заднюю часть кузова. В больницы с травмами различной степени тяжести были госпитализированы две женщины 35 и 71 года и двух детей в возрасте 8 и 12 лет. Все они были пассажирами "ЗАЗ".

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что на трассе Киев-Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.

Как сообщала Politeka, грузовик протаранил автобус с украинцами, сразу 10 жертв.

Также Politeka писала, что автобус слетел с трассы, 18 жертв и 25 пострадавших.