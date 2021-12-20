Военный прокурор из Одессы, находясь в Кривом Роге в рабочей командировке на собственном автомобиле повредил остановку общественного транспорта.

Чп произошло в эти выходные в Центрально-Городском районе города, сообщает Репортер. Кривой Рог со ссылкой на собственные источники.

Внедорожник Lexus LX570, за рулем которого был 44-летний военный прокурор Одесской области, двигаясь по улице Куприна выехал на бордюр, повредил дорожные знаки и врезался в остановку общественного транспорта. Вероятнее всего, водитель не справился с управлением.

Патрульные полицейские, прибывшие на место ДТП, заметили у водителя признаки алкогольного опьянения. Как сообщили правоохранители, был слышен характерный запах, мужчина странно себя вел. Однако от медицинского освидетельствования военный прокурор отказался.

Правоохранители составили протокол по нескольким статьям Кодекса Украины, а на автомобиль был наложен арест.

В этом же было начато служебное расследование. Однако от работы военного прокурора не отстранили. Хотя 20 декабря мужчина на работу не вышел. Как сообщили в Одесской военной прокуратуре - сейчас он находится на больничном.

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